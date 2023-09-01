Смертельная авария случилась в Смоленской области. Фото: Сергей ГАПОН

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области, около 01:08 на улице Космонавтов в Вязьме случилась ДТП в котором погиб один человек.

Полиция сообщила о том, что водитель автомобиля "ВАЗ 2107" превысил скорость и врезался в дерево.

В результате аварии 28-летний пассажир погиб, а ещё три человека возраста 28 лет, 24 и 23 года были госпитализированы.

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