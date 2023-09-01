Площадь победы ремонтируют в Смоленске. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Как ранее сообщал врио Губернатора Смоленской области Василий Анохин, в августе было подписано распоряжение о выделении региону 100 миллионов рублей на дорожную отрасль.

На данный момент проводится фрезерование асфальтового покрытия на проезжей части и устройство выравнивающего слоя на площади Победы. Также проходит ремонт проезжей части и тротуаров. Вместе с этим запланированы работы по устройству верхнего слоя асфальта, устройство тротуаров и бортового камня, установка тактильной плитки, дорожных знаков и нанесении разметки из горячего и холодного пластика.

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