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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 13:33

Автомобиль "Киа Спектра" опрокинулся в Смоленском районе

В аварии на трассе "Р-120" пострадал мужчина
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Автомобиль "Киа Спектра" опрокинулся в Смоленском районе.

Автомобиль "Киа Спектра" опрокинулся в Смоленском районе.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 24 километре трассы "Р-120" в Смоленском районе 31 августа около 22:50 случилось ДТП с пострадавшим.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области, в районе дороги "Северо-восточный обход г. Смоленска" 45-летний мужчина находившийся за рулём автомобиля "Киа Спектра" превысил скорость, в результате чего не справился с управлением и столкнулся с временным дорожным ограждением, затем врезавшись в световую опору съехала в кювет и опрокинулся.

Мужчина получил телесные повреждения в результате аварии.

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