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НовостиОбщество1 сентября 2023 15:01

В День знаний железнодорожники провели для школьников села Катынь в Смоленской области открытый урок безопасности

Источник:kp.ru
Фотоматериалы службы корпоративных коммуникаций МЖД.

Фотоматериалы службы корпоративных коммуникаций МЖД.

На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, железнодорожники провели для учащихся Катынской средней школы в Смоленской области открытый урок по правилам безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре. Дети этой школы ежедневно переходят железную дорогу по пути в учебное заведение.

Фотоматериалы службы корпоративных коммуникаций МЖД.

Фотоматериалы службы корпоративных коммуникаций МЖД.

В рамках акции «Уступи дорогу поездам!», которая проходит на МЖД с 1 по 30 сентября, работники магистрали совместно с сотрудниками транспортной полиции и прокуратуры напомнили детям и их родителям о мерах предосторожности на объектах железнодорожного транспорта и рассказали, как правильно переходить пути. В мероприятии приняли участие более 400 учеников.

По завершении встречи железнодорожники поздравили первоклассников с новым этапом в их жизни и вручили тематические сувениры и красочные информационные буклеты.

Также о правилах безопасности железнодорожники напомнили юным пассажирам на вокзале в Вязьме и Смоленске.

Московская железная дорога призывает педагогов и родителей постоянно проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта.