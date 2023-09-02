Памятная акция «Мы помним.Беслан» состоится в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В Смоленске состоится ежегодная памятная акция «Мы помним. Беслан». Она пройдет 3 сентября в 20:30 в парке Пионеров у мемориала «Опаленный цветок» в память о погибших в теракте, случившемся в школе № 1 города Беслана. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.

В память о погибших в трагедии Беслана традиционно будет зажжено 334 свечи. Участники возложат цветы и игрушки к мемориалу. Руководитель отдела Смоленской епархии по работе с молодежью иерей Андрей Волков совершит заупокойную литию по погибшим в Беслане.

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