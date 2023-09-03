Праздник в честь открытия парка «Соловьиная роща» пройдет в Смоленске 3 сентября

Фото: пресс-служба администрации города.

На празднике, посвященному открытию парка «Соловьиная роща», гостей ждет концерт, на котором выступят артисты Смоленска и области. Планируется выступление Московского казачьего хора.

В 12:00 состоится торжественное открытие скульптуры символа парка “Соловей”

Также в программе - интересные мастер-классы, спортивные соревнования и развлекательные игры. Маленьких гостей ждут вкусные сладости и памятные сувениры. Фуд-корт, фотозона, историческая фотовыставка и ярмарка мастеров. А для маленьких гостей – настоящий мини-зоопарк и катание на пони. В завершение праздника запустят фейерверк.

Напомним, парк "Соловьиная роща" был открыт в 2018 году и с тех пор стал любимым местом отдыха для всех жителей города.