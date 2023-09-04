9-летний ребенок утонул в Десногорском водохранилище. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

Трагедия произошла 3 сентября в Рославле. Спасатели подняли тело ребенка из Десногорского водохранилища в районе Трояновского сброса Рославльского района.

Как сообщили в СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», акваторий обследовали в ходе поисков предположительно утонувшего 9-летнего мальчика. Тело ребенка передано сотрудникам полиции. Причина и обстоятельства смерти выясняются.

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