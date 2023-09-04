Более 13,7 млрд кВт•ч электроэнергии Смоленская АЭС выдала потребителям за 8 месяцев 2023 года

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

Выработка электроэнергии Смоленской атомной станцией за 8 месяцев 2023 года составила 100,2% от планового целевого уровня.

Работа энергоблоков Смоленской АЭС за 8 месяцев 2023 года позволила не допустить выбросы парниковых газов в атмосферный воздух в объеме свыше 6,9 млн тонн эквивалента СО2 (если бы аналогичный объем электроэнергии вырабатывался угольной генерацией).

В августе Смоленская АЭС выработала 1,4 млрд кВт•ч электроэнергии.

Целевой уровень плана Смоленской АЭС по генерации низкоуглеродной электроэнергии в 2023 году установлен в объеме 21,130 млрд кВт•ч. Этот показатель рассчитан с учетом продолжительности планово-предупредительных ремонтов на энергоблоках.

Всего с начала эксплуатации Смоленская АЭС отпустила потребителям порядка 758 млрд кВт•ч электроэнергии.

По состоянию на 1 сентября на Смоленской АЭС в работе второй и третий энергоблоки, общая мощность составляет 1987 мегаватт, замечаний к работе оборудования нет.

Энергоблок №1 с 15 июня находится в плановом ремонте. Впервые на нем выполняются масштабные работы по управлению ресурсными характеристиками графитовой кладки, которые обеспечат дальнейшую безопасную генерацию энергоресурсов.

Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

Справка

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.