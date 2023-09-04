Энергетики «Смоленскэнерго» присоединили к сетям образовательные и медицинские организации в Сычёвском районе

Фото: ПАО "Россети центр"- " Смоленскэнерго".

Сотрудники филиала «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» в июле обеспечили электроэнергией строящиеся детский сад и школу в деревне Дугино Сычёвского района. Заказчиком технологического присоединения общеобразовательных учреждений выступила Дугинская основная школа.

Энергетики выполнили весь необходимый комплекс мероприятий для энергоснабжения учреждений: было смонтировано два коммутационных аппарата, проложены кабельные линии, установлены приборы учета электроэнергии. Подачу электричества обеспечивает подстанция 35/10 кВ «Хотьково». Мощность подключенных социальных объектов составила 200 кВт.

Кроме того, в Сычёвском районе было подключено освещение и электрооборудование двух лечебных корпусов комплекса зданий Реабилитационного Центра – санаторий «Дугино». Ранее было завершено технологическое присоединение центра восстановления и реабилитации здоровья «Мещерское», расположенного в Сычёвском районе. Максимальной мощность обозначенных медучреждений – по 150 кВт.

Заявку на технологическое присоединение можно оставить, воспользовавшись Единым порталом электросетевых услуг Портал-ТП.рф. Полную информацию о процедуре и форму заявки можно также узнать на сайте энергокомпании в разделе «Технологическое присоединен».

«Своевременное выполнение работ по подключению школ, детских садов, больниц и иных социально значимых учреждений – наша социальная ответственность перед регионом и вклад в развитие здравоохранения, образования и иных сфер жизни», – отметил заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.