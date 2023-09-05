Автомобиль "Рено Сценик" опрокинулся в Смоленской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

56-летний водитель автомобиля "Рено Сценик" ехал вечером 2 сентября по дороге "М1-Темкино" Смоленской области.

На Пятом километре мужчина не справился с управлением, в результате чего вылетел в кювет вне трассы и опрокинулся.

В аварии пострадал сам водитель и 54-летний пассажир, который получил телесные травмы. Они были отправлены в медучреждение. У машины был повреждён металлический каркас.

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