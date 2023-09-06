Погрузка на железной дороге в Смоленской области увеличилась на 4,3% в январе-августе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В январе-августе 2023 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 1,9 млн тонн, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 8 месяцев текущего года погружено:

• химических и минеральных удобрений – 1,36 млн тонн (+10,3% к январю-августу 2022 года);

• строительных грузов – 206,1 тыс. тонн (+15,9%);

• лесных грузов – 94,5 тыс. тонн (рост в 1,3 раза);

• лома черных металлов – 70 тыс. тонн (+17,6%);

• черных металлов – 54,4 тыс. тонн (+4,6%);

• промышленного сырья и формовочных материалов – 49,1 тыс. тонн (+14%).