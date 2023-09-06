Второй технопарк «Кванториум» открылся в Смоленске. Фото: телеграм-канал Александра Новикова.

В гимназии №4 Смоленска открылся второй в городе технопарк «Кванториум». Здесь дети смогут обучаться робототехнике, нанотехнологиям, нейросетям и другим профессиям будущего.

– Сейчас мы своими глазами наблюдаем развитие системы образования: у учащихся появилась уникальная материально-техническая база, современные компьютеры и приборы для того, чтобы глубже изучать естественные, гуманитарные и технические науки. Появление таких образовательных пространств дает возможность, при желании самих школьников, изучать то, к чему есть интерес и предрасположенность. Решение воспользоваться этими инструментами или нет – остаётся исключительно за ними. Ведь всё зависит, в первую очередь, от личного стремления получить новые знания, которые, несомненно, пригодятся в будущем, – сказал глава города Александр Новиков на торжественной церемонии открытия технопарка.

Фото: телеграм-канал Александра Новикова.

В своем Телеграм-канале он ещё раз поздравив сотрудников и учащихся гимназии с таким значимым событием.

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