Автомобили «Фольксваген Пассат» и «Рено Логан» столкнулись в Смоленской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 сентября около 8:00 утра в деревне Ивашково Смоленской области случилось ДТП между двумя автомобилями.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, за рулём автомобиля "Фольксваген Пассат" находился 40-летний мужчина, который двигался задом, не уступив движение авто "Рено Логан". В результате нарушения требований правил дорожного движения, автомобили столкнулись, и водитель второго автомобиля получил травмы.

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