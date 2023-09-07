Приём заявок на конкурс «Именные гранты» для талантливых студентов открыт. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Открыт прием заявок на ежегодный конкурс «Именные гранты», направленный на поддержку талантливых студентов российских вузов. Конкурс стартует 24 октября и продлится несколько недель в формате образовательного онлайн-курса. По итогам обучения топ-20 участников получат гранты в размере 200 000 рублей от банка ВТБ на профессиональное развитие.

В этом году команда организаторов пригласила как лучших спикеров прошлого года, так и новых экспертов. Они проведут 10 мастер-классов по трем тематическим блокам: профессиональные навыки, гибкие навыки и построение карьеры.

Студенты узнают больше про поиск инновационных решений в бизнесе, ведение переговоров, методологию управления проектами Agile, дизайн-мышление и получат навыки, необходимые для достижения карьерных целей. Для победы в конкурсе им необходимо пройти образовательный онлайн-курс и заработать наибольшее количество баллов, выполняя домашние задания по пройденным темам.

«Конкурс «Именные гранты» позволяет нам поддерживать талантливых студентов России. В этом году конкурс будет проводиться уже в четвертый раз, и популярность проекта заметно растет: в 2022 году мы получили более 8 тысяч заявок на участие, что почти на 40% больше, чем в 2021. Мы убеждены, что знания, полученные на конкурсе в новом сезоне проекта, помогут участникам реализовать свой потенциал и сделать уверенный шаг на пути к успешной карьере», – отметил Глеб Ермаков, руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент банка ВТБ.

Принять участие в программе могут студенты бакалавриата, магистратуры и специалитета 2024-2025 годов выпуска, обучающиеся на целевых факультетах 32 лучших вузов России. Полный перечень расположен на официальном сайте в правилах проведения конкурса «Именные гранты». Заявки принимаются до 9 октября включительно.