Василий Анохин рассказал о ходе ремонта больниц Смоленск. Фото: страница Василия Анохина ВКонтакте.

Врио губернатора Василий Анохин сообщил о том, что ремонт корпусов больницы «Красный крест» ведется с опережением графика. На эти цели, а также закупку дополнительного оборудования для отделения сердечно-сосудистой хирургии благодаря поддержке Правительства России и президента Владимира Путина направлено 245 млн рублей.

В травматологии, где предстоял самый большой объем работ, отремонтирован фасад и кровля, установлен новый лифт, в финальной стадии — замена инженерных коммуникаций. Строители приступили к внутренней отделке.

Ремонт в терапии и хирургии также планируется закончить в конце сентября, на два месяца раньше срока.

К концу октября завершатся работы по реконструкции здания лечебного корпуса на базе больницы медицинской реабилитации на улице Шевченко. Приводится в порядок многолетний недострой, который примыкает к основному корпусу. До конца года здесь откроется Центр медицинской реабилитации для участников СВО.

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