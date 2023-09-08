Игорь Ляхов: Сегодня стартовали важнейшие выборы, которые определят политическую и экономическую жизнь Смоленщины на ближайшие пять лет

Фото: Андрей Смирнов.

Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов по традиции пришел на избирательный участок со своей семьей.

«Наверное, всем понятно, что это важнейшие выборы для нашего региона – избираются главный законодательный орган и высшее должностное лицо. Полномочия и губернатора, и депутатов заксобрания – пять лет, и очень важно выбрать достойных людей, которые на протяжении всего этого времени будут определять политическую и экономическую жизнь региона. Это важно вдвойне с точки зрения геополитики, когда идет спецоперация, поскольку мы приграничный регион. Важна консолидация общества, поэтому я призываю всех смолян прийти и проголосовать», - отметил Игорь Ляхов.

Он также напомнил, что в этом году выборы будут идти три дня, а значит, есть возможность прийти на избирательный участок в любое удобное время.

Напомним, голосование продлится с 8 по 10 сентября включительно. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.