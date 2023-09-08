С 8 сентября изменится расписание поездов в Смоленской области

Фото: службы корпоративных коммуникаций МЖД.

С 8 сентября по 1 октября расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих между Смоленской, Брянской и Калужской областями, изменится в связи с проведением капитального ремонта пути на однопутном участке Сельцо – Ржаница – Тросна в Брянской области. Работы будут организованы в 72-часовые технологические «окна», с 03:30 пятницы по 03:30 понедельника.

Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим внесены корректировки в расписание следующих пригородных поездов:

- № 6333 и 6334 сообщение Вязьма – Фаянсовая, № 6901/6902 Рославль – Смоленск, № 6208 Смоленск – Сафоново, № 6388/6378/6377, № 6372/6371/6381, № 6374/6373/6383 Смоленск – Ельня – Фаянсовая – с 8 сентября по 2 октября по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам изменится время отправления и прибытия;

- № 6906/6905 Смоленск – Рославль, № 6903 Рославль – Брянск, № 6607 Рославль – Жуковка и № 6608 Жуковка – Рославль выполнят рейсы по измененному расписанию 7, 14, 21 и 28 сентября (по четвергам);

- № 6904 Брянск – Рославль и № 6902/6901 Рославль – Смоленск будут курсировать по скорректированному графику 8,15,22 и 29 сентября (по пятницам);

- № 6903 Рославль – Брянск и № 6904 Брянск – Рославль будут выведены из расписания по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам.

Кроме того, 10 сентября поезд № 6906/6905 сообщением Смоленск – Рославль проследует по маршруту без остановки по станции Стодолище.

Обращаем внимание пассажиров, что на период ремонта скорректировано время отправления и прибытия пассажирских поездов южного направления на станции Смоленск и Брянск.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пассажирских и пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Расписание и билеты ЦППК».