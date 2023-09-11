Пожар случился в дачном доме в Смоленской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Смоленской области, в воскресенье, 10 сентября случился пожар на улице Садовой. Горел дачный дом.

На место происшествия выехали автоцистерны 13 пожарно-спасательной части и 6 человек личного состава.

Причины возгорания и причинённый ущерб выясняются специалистами.

Читай также:

17 рулонов сена загорелись в Смоленской области. Сено, заготовленное для скота, сгорело в Краснинском районе.