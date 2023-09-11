Житель Дорогобужского района продал технику из арендованной квартиры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мужчине из Дорогобужского района не хватало денег на спиртное. Он решил продать из арендованной квартиры ценные вещи, для того, чтобы выручить денег. Украдены были ювелирные изделия и бытовая техника.

Суд приговорил похитителя к исправительным работам в течение 10 месяцев и ежемесячному изъятию денежной суммы в размере 10% от его зарплаты в пользу государства. Также, он был осуждён по статье 158 УК РФ «Кража совершённая с причинением значительного ущерба гражданину».

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