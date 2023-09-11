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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 12:33

Житель Дорогобужского района продал технику из арендованной квартиры

Смолянин продал ценные вещи из арендованной квартиры, чтобы купить алкоголь
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Житель Дорогобужского района продал технику из арендованной квартиры.

Житель Дорогобужского района продал технику из арендованной квартиры.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мужчине из Дорогобужского района не хватало денег на спиртное. Он решил продать из арендованной квартиры ценные вещи, для того, чтобы выручить денег. Украдены были ювелирные изделия и бытовая техника.

Суд приговорил похитителя к исправительным работам в течение 10 месяцев и ежемесячному изъятию денежной суммы в размере 10% от его зарплаты в пользу государства. Также, он был осуждён по статье 158 УК РФ «Кража совершённая с причинением значительного ущерба гражданину».

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