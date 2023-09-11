В Смоленской области с 12 по 28 сентября отключат ТВ и радио. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Почти в течение месяца состоятся отключения теле- и радиовещания. Они связаны с проведением профилактических работ в нескольких районах Смоленской области.

Так, с 12 по 28 сентября, сигнал пропадет 6 раз.

2 сентября с 10:30 до 16:30: Вяземский р-он, д. Селеево Сафоновский р-он д. Игнатково;

14 сентября с 10:30 до 16:30: г. Рославль и Дорогобуж;

19 сентября с 10:30 до 16:30: Гагаринский р-он, с. Карманово, Велижский р-он, д. Патики Плосковские;

21 сентября с 10:30 до 16:30: Вяземский р-он, д. Дебрево, Демидовский р-он, д. Дубровка;

26 сентября с 10:30 до 16:30: Монастырщинский р-он, д. Новомихайловское, Угранский р-он, с. Угра;

28 сентября с 10:30 до 16:30: Починсковский р-он, г. Починок, Сычевский р-он, г. Сычевка.

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