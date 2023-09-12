В городе-спутнике Смоленской АЭС подписано Соглашение о сотрудничестве между Центральным спортивным клубом армии и Центром современных спортивных технологий Росэнергоатома

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

8 сентября в Десногорске было подписано Соглашение о сотрудничестве между ЦСКА и ЦССТ. По договорённости ЦСКА становится официальным партнером всех программ в области физкультуры и спорта на территории присутствия городов-спутников АЭС по 62 видам спорта.

«Это только начало большого пути, потому что спорт высших достижений начинается с физической культуры в регионах, в небольших городах. И пусть не все дети, которые сегодня занимаются спортом, станут олимпийскими чемпионами, но они точно станут патриотами своей страны, здоровыми людьми нашего Отечества и будут и дальше прославлять наше государство», - подчеркнул начальник ЦСКА, полковник Артем Громов после церемонии подписания Соглашения.

По словам генерального директора ЦССТ Росэнергоатома Сергея Фомина, данное сотрудничество выводит на новый уровень системную работу по развитию детско-юношеского спорта в городах присутствия АЭС.

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

«Иметь в партнерах величайший клуб мирового класса ЦСКА — это дорогого стоит, - отметил он. - Благодарим Министерство обороны за поддержку наших идей, за то, что в перспективе Десногорск и Смоленская АЭС станут той площадкой, где мы вместе будет развивать массовый спорт и делиться опытом с другими городами присутствия атомной энергетики и с другими субъектами федерации».

В планах сотрудничества — организация встреч «армейцев» с десногорскими воспитанниками спортивных секций, проведение совместных соревнований, тренировок и мастер-классов.Первым совместным мероприятием стал Международный фестиваль «Атомная энергия спорта», объединивший более 2500 юных спортсменов, их родителей, тренеров, инструкторов и всех приверженцев здорового образа жизни. Представители ЦСКА - призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России провели мастер-классы для юных боксеров, борцов, легкоатлетов, шахматистов и стрелков, поделились секретами мастерства с тренерами. Кроме того, на фестиваль ЦСКА привез выставочную экспозицию реплик олимпийских медалей, завоеванных в разные годы. Каждая медаль — это история колоссального труда и упорства спортсмена к достижению высокой цели. Соревнования по 14 видам спорта впервые прошли на новом многофункциональном стадионе «Спортивное долголетие».

«Это замечательно, что при поддержке концерна «Росэнергоатом» в нашем городе создаются такие объекты, где разные виды спорта становятся доступны каждому, будь то взрослый или ребенок, новичок или профессионал, - отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. - Уверен, что этот спортивный комплекс станет для всех жителей нашего города еще одной прекрасной возможностью повысить свое спортивное мастерство и укрепить здоровье».

Сегодня Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания поддержке различных спортивных проектов, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди молодежи, и развитие доступной спортивной инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.