Смоленские школьники вернулись из 10-дневной экспедиции на Северный полюс. Фото: страница главы города Александра Новикова.

Глава Смоленска встретился со смоленскими школьниками Марией Колюшенковой и Максимом Клочко, которые вернулись из экспедиции на Северный полюс. Перед уездом Александр Новиков передал ребятам флаг города-героя, чтобы они развернули его на вершине Земли.

Маша и Максим рассказали, что поездка превзошла все ожидания: за 10 дней на борту ледокола «50 лет Победы» они познакомились с атомными технологиями, посещали мастер-классы, творческие мероприятия, отметили 150-летие открытия Земли Франца-Иосифа и 90-летие Северного морского пути.

Ежедневно перед участниками экспедиции выступали спикеры «Росатома», среди которых – физики, инженеры и биологи. Особенно ребят впечатлили полярник Виктор Боярский и зоолог Илья Гомыранов, которые рассказали о путешествиях по Арктике и её животному миру.

– Очень рад, что экспедиция получилась настолько насыщенной! Маша и Максим получили не только знания, но и мотивацию к дальнейшему обучению и новым достижениям. Желаю юным смолянам успехов, реализации всего задуманного и веры в себя! – написал глава города на свай странице ВКонтакте.

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