Районам Смоленской области выделили свыше 18 млн рублей на ремонт 36-ти памятников. Фото: страница Василия Анохина ВКонтакте.

В этом году из областного бюджета районам Смоленщины выделили свыше 18 миллионов рублей на ремонт 36-ти памятников и братских могил. Как сообщил губернатор Василий Анохин, работы на большинстве объектов уже завершены.

Помимо этого, на средства из федерального бюджета планируется отремонтировать 12 воинских захоронений, установить 12 мемориальных знаков и нанести более 2 тысяч имен погибших красноармейцев.

– Впереди 80-я годовщина освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков. Наша задача – заблаговременно к ней подготовиться и привести в порядок все воинские захоронения, а также прилегающую к ним территорию. Прошу глав районов взять эту работу на особый контроль, – подчеркнул глава региона.

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