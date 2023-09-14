Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 сентября 2023 13:43

Гастрофестиваль местной кухни пройдет в Смоленске 16-17 сентября

Мероприятие организуют в саду Блонье
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Гастрофестиваль местной кухни пройдет в Смоленске 16-17 сентября. Фото: пресс-служба администрации города.

Гастрофестиваль местной кухни пройдет в Смоленске 16-17 сентября. Фото: пресс-служба администрации города.

Гастрофестиваль местной кухни состоится 16 и 17 сентября с 11 до 19 часов в саду Блонье. Свои блюда представят 10 рестораторов. В меню: лапуны, потёмкинские поставцы, днепровская каша, кундюмы, драники и многое другое.

Также, как сообщили в администрации города, гостей ждет народная концертная программа и мастер-классы от ремесленников.

Читай также:

Смоленские школьники вернулись из 10-дневной экспедиции на Северный полюс. С детьми встретился глава города Александр Новиков.