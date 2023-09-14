Гастрофестиваль местной кухни пройдет в Смоленске 16-17 сентября. Фото: пресс-служба администрации города.

Гастрофестиваль местной кухни состоится 16 и 17 сентября с 11 до 19 часов в саду Блонье. Свои блюда представят 10 рестораторов. В меню: лапуны, потёмкинские поставцы, днепровская каша, кундюмы, драники и многое другое.

Также, как сообщили в администрации города, гостей ждет народная концертная программа и мастер-классы от ремесленников.

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