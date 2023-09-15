Перевозки пассажиров по железной дороге в Смоленской области выросли на 15,5% за 8 месяцев

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

В январе - августе 2023 года с железнодорожного и пригородного вокзалов в Смоленске отправлено 647,9 тыс. пассажиров, что на 15,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом в пригородном сообщении перевезено 138,7 тыс. человек (+12,4%), в дальнем следовании – 509,2 тыс. человек (+16,3%). Наиболее востребованными были рейсы из Смоленска в Москву и Минск, а также в южном направлении: Анапу и Адлер.

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Кроме того, было отправлено 743 пассажира с ограниченными возможностями здоровья, которым оказали оперативную помощь в оформлении проездных документов, в передвижении по территории вокзального комплекса, а также при посадке и высадке из поездов.

Для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки через вокзалы Смоленска ежесуточно курсируют 20 пар поездов дальнего следования и 14 пар поездов пригородного сообщения.