В Смоленской области произошло убийство в общежитии

Фото: Алевтина Панфилова.

В общежитии города Сафоново произошло убийство, сообщает старший СУ СК России по Смоленской области. Следователи полагают, что 17 сентября подозреваемый был в одной из комнат, к нему постучались двое мужчин, которые хотели поговорить с ним, потому что ранее он побил девушку. По версии следствия, подозреваемый ножом пырнул одного из пришедших в живот, после чего вызвал скорую и полицию. Его задержали.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство»», - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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