Из окна третьего этажа в Смоленске выпала семилетняя девочка

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Семилетняя девочка выпала из окна третьего этажа в Смоленске 19 сентября, сообщает СУ СК России по области. ЧП случилось примерно в 18:00 на улице Ломоносова. Ребенка доставили в больницу, ему оказывают медпомощь. Следователи проводят доследственную проверку.

«По предварительным данным, девочка находилась дома совместно со старшим братом. Окно в одной из комнат было открыто. Ребенок сел на подоконник, но в какой-то момент девочка потеряла равновесие и выпала из окна», - рассказала Наталья Зуева.

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