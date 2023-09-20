В Смоленске выбирают лучшую летнюю фотографию города

Фото: городская администрация

Интернет-голосование и работа экспертного жюри продлятся до 22 сентября. На конкурс «Смоленские сезоны» смоляне прислали более 200 снимков из самых разных городских локаций.

По результатам голосования будут объявлены призёры по номинация:

городской пейзаж (ритм и образ жизни современного/старого города, суета уличного движения, новостройки, интересные ракурсы на архитектуру и т. п.)

уличная фотография (фотографии, сделанные в общественном месте: на улице, в парке и т.п.)

древний город (архитектура, достопримечательности, памятники культуры и искусства).

По итогам четырех сезонов года лучшие работы будут изданы в иллюстрированном календаре, а также экспонироваться на городских выставках. Конкурс проходит по ссылке.

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