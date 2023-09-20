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НовостиОбщество20 сентября 2023 8:29

На Смоленщине прошли мероприятия, посвящённые Международному дню глухих

Несколько сотен смолян поучаствовали в них
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: областная администрация

Фото: областная администрация

Специалисты московского Театра мимики и жеста провели мастер-класс для жителей Смоленской области, прочитали лекции по темам театрального искусства, тренинга рук и тела, актёрского мастерства, жестового языка.

«Мероприятие прошло в Центре образования для детей с особыми образовательными потребностями. В нём приняли участие 40 человек», - уточнили областные власти. В течение дня прошли также другие мероприятия, в которых приняли участие более 300 горожан.

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