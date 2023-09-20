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НовостиОбщество20 сентября 2023 8:34

В 19:00 20 сентября в центре Смоленска откроется танцплощадка

Смоляне могут отлично провести вечер на свежем воздухе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: мэрия

Фото: мэрия

Сегодня в 19:00 для жителей и гостей областного центра откроется танцплощадка под открытым небом. Организаторы ждут всех желающих рядом со Смоленским государственным академическим драматическим театром имени А.С. Грибоедова на площади Ленина.

В ходе мероприятия участникам предлагается пройти все эпохи и вспомнить, как отдыхали наши предки. Программа продлится с 19:00 до 22:00 часов. Мероприятие посвящено празднованию 1160-летия Смоленска. Возрастное ограничение 2+.

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