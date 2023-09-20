Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 сентября 2023 8:39

Opel 1994 года полыхал в Смоленской области

Соседи дружно бросились тушить авто
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: МЧС

Фото: МЧС

Жители деревни Березино Руднянского района 19 сентября около 23:00 спасали от уничтожения огнём машину своего соседа. ЧП первой увидела женщина из соседнего дома, после чего и подняла тревогу.

«Местные не стали медлить в ожидании пожарных, бросились заливать огонь водой. Это сдержало пламя. Через пять минут их совместных усилий на место происшествия прибыли пожарные», - говорят в МЧС по региону.

Пожар был ликвидирован. Повреждены пластиковые детали в моторном отсеке транспортного средства 1994 года выпуска марки «Opel Omega Caravan». Никто не пострадал. По предварительным данным, возгорание под капотом спровоцировала техническая неисправность.

Читай также: 102 раза клещи укусили смолян за неделю. Всего за «сезон» 2096 пострадавших обратились в больницы.