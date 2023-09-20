Opel 1994 года полыхал в Смоленской области

Фото: МЧС

Жители деревни Березино Руднянского района 19 сентября около 23:00 спасали от уничтожения огнём машину своего соседа. ЧП первой увидела женщина из соседнего дома, после чего и подняла тревогу.

«Местные не стали медлить в ожидании пожарных, бросились заливать огонь водой. Это сдержало пламя. Через пять минут их совместных усилий на место происшествия прибыли пожарные», - говорят в МЧС по региону.

Пожар был ликвидирован. Повреждены пластиковые детали в моторном отсеке транспортного средства 1994 года выпуска марки «Opel Omega Caravan». Никто не пострадал. По предварительным данным, возгорание под капотом спровоцировала техническая неисправность.

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