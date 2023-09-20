Игорь Ляхов встретился со смоленскими контрактниками

Фото: smoloblduma.ru.

19 сентября 2023 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов пообщался с новобранцами-контрактниками и военным комиссаром региона Алексеем Чечиковым. Встреча прошла в пункте отбора на военную службу по контракту, расположенном на улице Маршала Жукова в Смоленске.

В этот день несколько человек оформляли документы для дальнейшего исполнения воинского долга. В беседе с парламентарием добровольцы рассказали, что побудило их стать защитниками Родины, поделились тем, как их желание поддержали близкие.

«Думаю, что мой опыт пригодится на передовой. Дома меня будут ждать жена и сын. Сын учится, у нас ипотека», - отметил 47-летний житель Вязьмы.

Фото: smoloblduma.ru.

Алексей из Руднянского района хочет стать примером для братьев. «Конечно, страшно, но у меня много знакомых сейчас воюет. И чувствую, что должен присоединиться к ним, чтобы внести вклад в победное завершение специальной военной операции», - признался мужчина.

Кто-то из пришедших оформлять документы уже имеет боевое прошлое, у других нет даже опыта срочной службы. Вместе с тем, каждый из них осознает важность своей помощи.

Игорь Ляхов поблагодарил добровольцев за гражданскую позицию. «Все наши ребята, которые призываются, – настоящие герои, честь им и хвала. Спасибо женам и матерям, которые понимают всю сложность ситуации и отправляют сыновей и мужей служить своей стране. Наша обязанность – поддержать семьи, взять на особый контроль заботу об их близких, чтобы они ни в чем не чувствовали недостатка и неудобств, чтобы сердце нашего военнослужащего было спокойно, и он мог добросовестно выполнять свой долг. У всех у нас одна задача – защищать интересы Родины», - прокомментировал спикер заксобрания.

Для удобства кандидатов процедура заключения контракта максимально упрощена. Все этапы осуществляются в течение трех дней непосредственно в пункте отбора, начиная с военно-врачебной комиссии до открытия банковского счета.

Как пояснил военный комиссар Смоленской области Алексей Чечиков, рост числа желающих служить по контракту связан, в том числе, с увеличением количества преференций и денежного довольствия.

«Помимо ежемесячной заработной платы положена федеральная единовременная выплата в размере 195 тысяч и региональная в размере 100 тысяч рублей. В настоящий момент в области действует 15 социальных гарантий для участников СВО и членов их семей. Каждый военнослужащий по контракту сразу же получает статус ветерана боевых действий».

Также руководитель ведомства отметил, что с июля текущего года изменились сроки заключения первого контракта: раньше его можно было подписать не менее, чем на 2 года, теперь минимальный срок службы сократили до одного года.

«Время берет свое, и старшее поколение, наши ветераны Великой Отечественной войны уходит. На их место приходят другие герои – участники специальной военной операции. Это будет закрепляться на уровне государства, и данной категории будут гарантированы уважение и почет. От месяца к месяцу тема преференций и защиты семей военнослужащих, которые приближают победу, развивается и закрепляется на законодательном уровне», - подчеркнул Алексей Чечиков.

Напомним, что среди основных мер поддержки военнослужащих и их семей – бесплатное посещение детьми участников СВО детских садов; обеспечение детей питанием в школах; внеочередное зачисление в дошкольные организации; льготное поступление на бюджетные места в вузах; компенсация затрат на догазификацию и другие.

С полным перечнем денежных и социальных гарантий для добровольцев и их близких, а также требованиями к прохождению службы по контракту можно ознакомиться в областном пункте отбора по адресу г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, 12/2, по телефонам +7 (4812) 68-71-87, 68-71-88, а также на сайтах https://службапоконтракту.рф/, https://contract.smolensk.ru/.