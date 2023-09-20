IT-инструмент управления

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

Смоленская АЭС вышла на финишную прямую в реализации главного IT-проекта концерна «Росэнергоатом» по внедрению информационной системы поддержки эксплуатации (ИСПЭ, ТОРЭКС). Идет подготовка к вводу ее в промышленную эксплуатацию.

Большой путь

Система ТОРЭКС – цифровое решение, призванное автоматизировать и унифицировать на единой информационной платформе процессы эксплуатации, инженерной поддержки, технического обслуживания и ремонта оборудования, управления ресурсами и документацией. Реализация проекта позволит повысить надежность, эффективность и безопасность АЭС.

Масштабный IT-проект стартовал в 2019 году на пяти атомных станциях: Смоленской, Кольской, Балаковской, Белоярской и Ростовской. За управление проектом и обеспечение его экспертизой отвечает компания «Консист-ОС» – внутренний интегратор и центр компетенций Росэнергоатома в области информационных технологий. Разработку и наладку системы выполняют внешние подрядчики концерна.

– Мы вместе со специалистами АЭС первой очереди проекта прошли очень большой, сложный и насыщенный событиями путь, – говорит Виталий Ларин, руководитель проекта от АО «Консист-ОС». – Разрабатывали частные технические задания, описывали все процессы ремонта и эксплуатации оборудования, а их порядка ста, выполняли паспортизацию базы данных оборудования, дорабатывали базовую систему АСУ ТОиР, проводили обучение пользователей и многое другое. В феврале 2023 года вступили в опытно-промышленную эксплуатацию.

Наладка системы

Опытно-промышленная эксплуатация – крайне важный этап, в это время необходимо было адаптировать систему ТОРЭКС так, чтобы она стала настоящим помощником, способным облегчить выполнение сложных и рутинных задач эксплуатации и ремонтов оборудования. Систему испытывали и тестировали на реальных и тестовых данных, проверяли реализованный функционал на соответствие требованиям технического задания, интеграцию с другими системами. Отрабатывали последовательность действий персонала, устраняли выявленные ошибки, оптимизировали настройку интерфейсов согласно ролям пользователей. Плюс ко всему настраивали новое оборудование, которое будет использовать в работе эксплуатационный и ремонтный персонал, в том числе подрядных организаций. Лазерные гравировщики нужны для нанесения долговечной маркировки на средства оснастки и оборудования. Терминалы (информационные киоски) обеспечат быстрый доступ к системе вне основного рабочего места. Планшеты помогут при выполнении обходов оборудования.

– Многие сотрудники Смоленской АЭС уже ведут свою производственную деятельность в ТОРЭКС с учетом скорого ввода информационной системы в промышленную эксплуатацию, – говорит начальник отдела развития ПСР Смоленской АЭС Елена Спасова. – Особо вовлеченные даже при большой производственной занятости находят возможность разобраться в программе, внести предложения по её исправлению, чтобы процесс перехода в промышленную эксплуатацию был более эффективным.