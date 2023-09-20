Старт в профессию

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

В этом году путевку в атомную энергетику получили 9 выпускников школ, заключив договор о целевом обучении в профильных вузах от Смоленской АЭС. Чтобы войти в программу целевой подготовки Росэнергоатома, школьники хорошо учились, участвовали в профильных олимпиадах, успешно сдали ЕГЭ, набрали приличные баллы по физике и математике. Решение о заключении договоров принималось по итогам собеседований.

– Будущим студентам и их родителям объясняем специфику атомного производства, ведь не все имеют полное представление о работе и задачах предприятия, – рассказывает ведущий специалист ОРП Марина Шиндина. – Показываем им карту карьерного развития, чтобы они понимали, что, например, после института сразу их не назначат ведущими инженерами управления реактором или турбиной. Прежде нужно пройти путь обучения, освоить рабочие должности, досконально изучить оборудование. Кто-то не решается и отказывается от направления, но большинство «выдерживают экзамен» и уверенно идут в профильный вуз. Целевая подготовка даёт ряд преимуществ: зачисление в вуз до 1-й волны общего конкурса, дополнительные доплаты к стипендии, если экзамены сданы без троек, гарантированное место прохождения практики и трудоустройство на Смоленскую АЭС по окончании вуза.

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

Иван Гунько, оператор реакторного цеха Смоленской АЭС

- Еще в школе решил стать атомщикам благодаря родителям, работающим на Смоленской АЭС. Они постоянно рассказывали о работе, и я заинтересовался, захотелось узнавать больше. Чтобы получить целевое направление, участвовал в олимпиаде по физике от Росатома. Мне посчастливилось поступить в Обнинский филиал МИФИ. Первый год был самым сложным, учеба не давала расслабляться: постоянные курсовые, лабораторные работы, куча литературы. Было трудно, но оно того стоило. В октябре 2022 года устроился на Смоленскую АЭС, к самостоятельной работе оператора ГЦН приступил только через полгода. Мне очень нравится отзывчивый коллектив, который помогает изучать все новое, делится опытом эксплуатации. Молодежи хочу пожелать: учитесь, проводите время с пользой, занимайтесь спортом. Те, кто стал целевиками, должны понимать, что получили прекрасную возможность иметь хорошее образование и работу на Смоленской АЭС.

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

Варвара Мелякова, первокурсница Ивановского энергетического университета

– Я выбрала будущим местом работы атомную станцию, потому что атомная энергетика – устойчивая и перспективная отрасль, делающая жизнь людей лучше. Всегда мечтала быть похожей на отца, а он работник АЭС, и обучение по целевой квоте поможет мне в этом. Ивановский энергетический университет привлёк своей интересной историей, перспективами в научной области и хорошим качеством обучения. Мое направление «Атомные станции: проектирование и эксплуатация и инжиниринг» довольно обширное, поэтому будет большой выбор профессий. Думаю, что учиться будет нелегко, но это нормально, ведь атомные профессии очень важные и ответственные.