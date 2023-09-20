Замгубернатора Смоленской области Руслан Смашнёв стал сенатором

Фото: администрация Смоленской области

Заместитель губернатора Смоленской области по внутренней политике Руслан Смашнев вошёл в Совет Федерации как представитель губернатора Смоленской области. Об этом стало известно сегодня, 20 сентября.

Изначально кандидатами на эту должность, кроме самого Смашнёва, были ректор Смоленского государственного университета Михаил Артёменков и директор областного лицея имени Кирилла и Мефодия Ольга Иванова.

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