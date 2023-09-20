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НовостиОбщество20 сентября 2023 14:05

В четверг в Смоленске и области будет тепло

Осадков не ожидается
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: Иван Иванов

Фото: Иван Иванов

В четверг, 21 сентября, в Смоленске и области максимальная температура воздуха в дневное время ожидается в районе +22 градусов. В ночное время похолодает до +14 градусов.

Ветер к предпоследнему рабочему дню текущей недели утихнет: самые сильные порывы будут достигать 5 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

Осадков в течение дня не ожидается, при этом влажность будет держаться на уровне 83%.

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