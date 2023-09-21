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НовостиОбщество21 сентября 2023 12:18

Василий Анохин 21 сентября уволил 11 своих заместителей

У них закончились сроки трудовых договоров
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: администрация Смоленской области

Фото: администрация Смоленской области

Губернатор Смоленской области Василий Анохин подписал распоряжения об увольнении своих заместителей.

Уволены были вице-губернаторы: Алексей Гусев, Инна Савина, Руслан Смашнев, Анастасия Гапеева, Алексей Кучумов, Юрий Свириденков, Алмаз Ахметшин, Вита Хомутова, Виктория Макарова, Дмитрий Шалаев и Алексей Стрельцов. Причиной такого исходы стало завершение срока трудовых договоров заместителей.

В ближайшее время Василий Анохин назначит новых заместителей.

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