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НовостиОбщество21 сентября 2023 12:24

В администрации Смоленска подтвердили подорожание маршруток до 33 рублей

Ранее информация об этом появилась в соцсетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: Иван Иванов

Фото: Иван Иванов

21 сентября смоляне в социальных сетях рассказали о том, что в маршрутках, курсирующих по городу, видели объявление о подорожании проезда.

В пресс-службе городской администрации данную информацию подтвердили: со следующей недели в центре региона действительно подорожает проезд на общественном транспорте. Измерения коснутся только маршруток: цена на билет будет составлять 30 рублей по карте и 33 рубля при оплате наличными.

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