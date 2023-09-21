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НовостиОбщество21 сентября 2023 15:00

Смоленским школьникам напомнили о правилах безопасности на железной дороге

Кира ФИЛИППОВА
Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Сегодня для учащихся 3-х классов средней школы № 5 города Смоленска железнодорожники провели урок безопасности в рамках профилактической акции «Уступи дорогу поездам!», которая проводится на Московской железной дороге с 1 по 30 сентября.

Ребятам в игровой форме рассказали, где и как переходить пути, напомнили правила безопасного поведения на объектах инфраструктуры, познакомили с основными железнодорожными профессиями, а также различными видами подвижного состава. В завершение мероприятия раздали наглядные материалы.

Благодаря проводимой профилактической работе с начала года несчастных случаев с несовершеннолетними на МЖД в Смоленской области не допущено. В прошлом году произошел 1 случай травмирования подростка.

Московская железная дорога обращается с просьбой к родителям и педагогам регулярно напоминать детям правила безопасности на транспорте.

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.