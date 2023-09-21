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НовостиОбщество21 сентября 2023 19:57

26 сентября у смолян не будет холодной воды

Ограничения коснутся ряда улиц областного центра
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: Иван Иванов

Фото: Иван Иванов

Холодную воду отключат на нескольких улицах Смоленска 26 сентября, сообщает пресс-служба СМУПа «Горводоканал».

Время отключения – с 9:30 до 18:00. В этот период будут проводиться ремонтные работы. Ограничения коснутся следующих адресов: проспект Гагарина д.23 г (Ледовый дворец СГАФК), д.27 корп.10 (Смоленский областной институт патологии), проспект Маршала Конева д.28е, д.30в (Смоленская областная детская клиническая больница), котельная, д.29, улица Крупской д.38а, ул. Марии Октябрьской д.14, д.14а, д.16, д.16а, д.18 (ЦТП), д.20, д.22.

«Подвоз воды будет организован (телефон АДС 8(4812)38-18-50,70-50-61», - отметили в пресс-службе организации.