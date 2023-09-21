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НовостиОбщество21 сентября 2023 20:09

Молодой специалист из Вязьмы получил служебное жилье

Речь о фельдшере, работающем на подстанции №10
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: депздрав

Фото: депздрав

Выпускница Вяземского медицинского колледжа, которая устроилась на работу на станцию скорой медицинской помощи, получила служебное жилье в Вязьме. Девушка работает на подстанции №10 в указанном райцентре.

«Ранее у Валерии не было собственного жилья в городе, поэтому сегодня она получила ключи от служебной квартиры», - уточнили в депздраве.

Всего в этом году из 29 выпускников вяземского колледжа по специальности «Лечебное дело» трудоустроили уже 13 человек. Из них семь — на «скорую» в Вязьме, три — в Смоленске, ещё три сотрудника работают в ФАП Вяземского, Гагаринского и Новодугинского районов.