В Смоленске случилась масштабная коммунальная авария

Фото: Иван Иванов

В областном центре случилась масштабная коммунальная авария, сообщает «Квадра». Жители десятков домов остались без горячей воды, так как на теплосетях на улицах Фрунзе и Попова случились аварии. Горячей воды из-за случившегося не оказалось по следующим адресам: Фрунзе, Госпитальному переулку, улицам Средне-Лермонтовская, Толмачева, 12 лет Октября, Витебское шоссе, Чкалова, Кутузова, Генерала Лукина, Губенко, Чехова, Госпитальная, Гризодубовой, мкрн Королевка, Маршала Еременко, Ударников. Также вода отключена на Шевченко, Ломоносова, Румянцева, Попова и Трамвайном проезде.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы завершить работы максимально оперативно», — рассказали в организации.