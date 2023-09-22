Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 сентября 2023 5:16

В Смоленске случилась масштабная коммунальная авария

Жители десятков домов остались без горячей воды
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: Иван Иванов

Фото: Иван Иванов

В областном центре случилась масштабная коммунальная авария, сообщает «Квадра». Жители десятков домов остались без горячей воды, так как на теплосетях на улицах Фрунзе и Попова случились аварии. Горячей воды из-за случившегося не оказалось по следующим адресам: Фрунзе, Госпитальному переулку, улицам Средне-Лермонтовская, Толмачева, 12 лет Октября, Витебское шоссе, Чкалова, Кутузова, Генерала Лукина, Губенко, Чехова, Госпитальная, Гризодубовой, мкрн Королевка, Маршала Еременко, Ударников. Также вода отключена на Шевченко, Ломоносова, Румянцева, Попова и Трамвайном проезде.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы завершить работы максимально оперативно», — рассказали в организации.