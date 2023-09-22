Прямой эфир о вакцинации против гриппа пройдёт в Смоленске

Фото: депздрав

В пятницу, 22 сентября, в 11:00 в группе в ВКонтакте Департамента Смоленской области по здравоохранению состоится прямой эфир о вакцинации против гриппа.

«Прямой эфир, который пройдет уже сегодня, поможет каждому получить актуальную информацию о вакцинации. Заведующая детским инфекционным отделением №6 Клинической больницы №1 Соколовская Влада Вячеславовна расскажет о преимуществах вакцинации, о том, какие вакцины сегодня доступны в регионе и какие возможные побочные эффекты могут возникнуть», - рассказали в депздраве.