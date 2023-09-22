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НовостиОбщество22 сентября 2023 5:20

Прямой эфир о вакцинации против гриппа пройдёт в Смоленске

Говорить будет врач КБ№1
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: депздрав

Фото: депздрав

В пятницу, 22 сентября, в 11:00 в группе в ВКонтакте Департамента Смоленской области по здравоохранению состоится прямой эфир о вакцинации против гриппа.

«Прямой эфир, который пройдет уже сегодня, поможет каждому получить актуальную информацию о вакцинации. Заведующая детским инфекционным отделением №6 Клинической больницы №1 Соколовская Влада Вячеславовна расскажет о преимуществах вакцинации, о том, какие вакцины сегодня доступны в регионе и какие возможные побочные эффекты могут возникнуть», - рассказали в депздраве.