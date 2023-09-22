В День города по Смоленску поедет необычный трамвай

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Музыкально-поэтический трамвай будет ездить по Смоленску в День города 25 сентября, сообщает пресс-служба администрации города.

Прокатиться на нем предлагают по маршруту №4 - Медгородок – Ситники – ул. Петра Алексеева. Пассажиры этого трамвая получат возможность послушать про историю города, а также поучаствовать в интерактиве.

«В исполнении Народного коллектива ансамбля казаков «Ермак» прозвучат известные народные, забытые казачьи песни и песни военных лет», - отметили в пресс-службе.