На ряде смоленских улиц провели ямочный ремонт

Фото: Смоленскавтодор
На этой неделе ямочный ремонт с применением установки «Мадпатчер» выполнялся на ул. Кашена, Попова, Краснинское шоссе, Дзержинского, Юрьева, Островского, Тухачевского, Соколовского, Студенческой и Николаева, рассказали в «Смоленскавтодоре».
Кроме того, выполнялись работы по профилировке покрытия с добавлением нового материала на ул. Железнодорожная, Ким, Ново-Мопровская, 2-й Академический проезд, Щорса.
Также были выполнены работы по ремонту остановочных павильонов на ул. Красноборская, Автозаводская, пос. 430 км, Пронино.