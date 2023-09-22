На ряде смоленских улиц провели ямочный ремонт

Фото: Смоленскавтодор

На этой неделе ямочный ремонт с применением установки «Мадпатчер» выполнялся на ул. Кашена, Попова, Краснинское шоссе, Дзержинского, Юрьева, Островского, Тухачевского, Соколовского, Студенческой и Николаева, рассказали в «Смоленскавтодоре».

Кроме того, выполнялись работы по профилировке покрытия с добавлением нового материала на ул. Железнодорожная, Ким, Ново-Мопровская, 2-й Академический проезд, Щорса.

Также были выполнены работы по ремонту остановочных павильонов на ул. Красноборская, Автозаводская, пос. 430 км, Пронино.