На вокзале Смоленска открылась выставка к 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

22 сентября, накануне 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, на железнодорожном вокзале Смоленска открылась выставка, посвященная подвигу железнодорожников в годы Великой Отечественной войны.

В экспозиции, размещенной в зале ожидания, представлены научно-популярная историческая литература, архивные материалы и фотографии работников Смоленского и Вяземского узлов, которые не только обеспечивали бесперебойную работу магистрали в суровые годы войны, но и внесли значительный вклад в освобождение родного города от оккупантов.

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Кроме того, отсканировав QR-коды, которые размещены на плакатах, посетители выставки смогут узнать интересные факты из многовековой истории Смоленска, который в этом году отмечает 1160-летний юбилей, а также познакомиться с его уникальными памятниками. Экспозиция будет работать до 25 сентября, с 9:00 до 16:00, вход свободный.

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