Игоря Ляхова выдвинули на должность председателя Смоленской областной Думы

Фото: smolensk.er.ru.

Состоялся заключительный III этап Конференции Смоленского регионального отделения «Единой России». Основные вопросы повестки - выдвижение кандидатуры на должность председателя Смоленской областной Думы, изменения в составе Президиума и регионального политического совета.

Делегаты и гости Конференции подвели итоги избирательной кампании-2023. Напомним, за партию проголосовало рекордное количество человек – 143 562, это 57,39% избирателей. Кандидатуру Василия Анохина на должность высшего должностного лица региона поддержали 86, 62% избирателей – это один из лучших результатов по стране.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин поблагодарил коллег за продуктивную работу: «Единая Россия» уже доказала, что она является весомой политической силой и выполняет задачи нашего Президента. Результаты партии беспрецедентны – это большая поддержка от жителей нашей области. Такое доверие, оказанное смолянами, это и большая ответственность. Предстоит много работы. Важно и дальше действовать такой сплоченной единой командой. То, что было обещано - должно быть сделано. Исполнительная и законодательная власть едины и несут единую ответственность за улучшение качества жизни наших граждан. Самое главное, чтобы люди и в больших, и в маленьких поселениях чувствовали заботу».

Вице-спикер Госдумы, куратор по выборам депутатов законодательного собрания Сергей Неверов отметил, что и он, и федеральные коллеги – депутат Госдумы Артём Туров и сенатор от региона Руслан Смашнёв, будут прикладывать все усилия, чтобы максимальное количество федеральных программ было реализовано в Смоленской области.

«Жители Смоленской области поддержали не только партию, но и нашего Президента, Народную программу партии, где четкие и понятные цели и задачи. Василий Николаевич за короткий срок сумел заручиться поддержкой на самом высоком уровне, разработал план социально-экономического развития – это и поддержка промышленности, и реконструкция аэропорта, развитие туристической инфраструктуры, здравоохранения, решение жилищно-коммунальных вопросов, реставрация жемчужины Смоленска – крепостной стены. Все эти проекты получили внимание и поддержку от нашего Президента. Впереди огромная работа, чтобы оправдать доверие смолян. Новый созыв Смоленской областной Думы будет работать над бюджетом, который уже будет учитывать и новые возможности, и вопросы, которые поднимались жителями на встречах», - отметил Сергей Неверов.

По итогам тайного голосования делегаты Конференции выдвинули кандидатуру секретаря регионального отделения партии Игоря Ляхова на должность председателя Смоленской областной Думы седьмого созыва. Окончательное решение примут депутаты Думы нового созыва во время первого заседания - 28 сентября.

Кроме того, в Президиум регионального политического совета избраны сенатор РФ Руслан Смашнёв и руководитель «Молодой Гвардии Единой России», депутат облдумы Егор Цыганов.

Обновление произошло и в региональном политсовете. В него войдут: депутаты областной Думы Елена Гераськова, Иса Исаев, Дмитрий Титов, Дмитрий Новиков, сенатор от региона Руслан Смашнёв, Глава города Смоленска Александр Новиков, начальник управления аппарата Смоленской областной Думы Сергей Калинин, политконсультант регионального исполкома партии Максим Мищенко.

«Уверен, что Смоленская областная Дума седьмого созыва станет надежной опорой и поддержкой в решении насущных для смолян вопросов, а также проведении политики Президента и консолидации общества. Я уже попросил секретарей местных отделений, депутатов подготовить те обращения, которые были сформированы по итогам встреч – всё это должно выполняться. Это наша с вами дорожная карта, по которой мы будем работать. Уверен, что совместно мы сможем все сделать. Впереди нас ждет большая и плодотворная работа», - заключил секретарь регионального отделения партии Игорь Ляхов.

За продуктивную работу Благодарственными письмами от Центральной общественной приемной были отмечены руководители Ельнинской и Починковской общественных приемных «Единой России».