Председатель Смоленского городского Совета А.В. Овсянкин поздравляет с Днем города

Фото: https://smolensk.ru.

Дорогие и любимые смоляне!

Уважаемые жители нашего славного города!

Смоленский горсовет искренне поздравляет вас с 80-й годовщиной освобождения Смоленска от фашистских захватчиков и 1160-летием нашего любимого города-героя!

Для смолян 25 сентября – особенная дата в календаре. День, который всегда будет погружать нас в историю, напоминать о непростых для города испытаниях и тяжелейших вызовах Великой Отечественной войны, с которыми справились наши сильные духом земляки, отстоявшие Смоленск.

Эта священная дата символизирует победу города, массовый героизм жителей. Сквозь десятилетия сегодня мы приветствуем поколение победителей, у которого всегда учимся трудолюбию и оптимизму.

Отмечу, что смоляне достойно продолжают защищать интересы страны, решать самые ответственные задачи, твёрдо ведут борьбу за будущее России. Единство и консолидация общества сейчас имеет особую значимость.

Впереди у исторического и легендарного Смоленска, как и у всей нашей страны, большие перспективы! Город продолжает реализовывать важные масштабные проекты, развивается, становится всё более комфортным и уютным, получая всестороннюю поддержку на самом высоком уровне.

В праздничный день от всей души желаю всем вам здоровья, внимательного отношения друг к другу и своему дому, счастливой жизни и благополучия. Пусть развивающийся Смоленск оправдывает все надежды, дарит поддержку родных стен, вдохновляет на новые достижения и конструктивные дела!

Председатель Смоленского городского Совета А.В.Овсянкин.