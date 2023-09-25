Как инвесторы провели лето

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Акции компаний из банковской и нефтегазовой отраслей пользовались наибольшей популярностью среди россиян. Такие результаты показывает приложение ВТБ Мои Инвестиции в разделе, отражающем активность и настроения инвесторов на рынке. Самыми популярными акциями этим летом стали бумаги компаний Газпром (51,5%), Сбербанк (44,3%), Роснефть (32,8%), Лукойл (32,4%), ВТБ (31,4%).

В большей степени инвесторы совершали сделки с акциями банков (30,6%) и нефтегазовых компаний (24,1%). С весны обороты бумаг компаний из этих отраслей выросли примерно на 8% и 14% соответственно. Возросший интерес к нефтегазовой отрасли связан с ростом мировых цен на нефть и выраженным сокращением дисконта в цене российских сортов нефти. Инвесторы играют на опережение, предвосхищая публикацию сильной отчетности и объявление щедрых дивидендов. На третьем месте по популярности летом – отрасль черной металлургии (6,9%).

«Объем торгов летом более чем на 40% превысил весенние показатели. А по сравнению с концом прошлого года торговая активность выросла на 85% по всем инструментам: акциям, облигациям, валютным и внебиржевым сделкам. Этому способствовал стремительный рост российского рынка. В условиях, когда частный инвестор — главная движущая сила на рынке, анализ поведенческих тенденций может стать ценным инструментом для принятия инвестиционных решений», – сообщил Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.