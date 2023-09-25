Как стать проводником изменений?

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

Изменения — процесс неизбежный. Они происходят и в жизни, и в профессиональной среде. Как их понять, принять, перестроиться, найти свое место в новых условиях и продолжить продуктивно трудиться? Как вовлечь своих коллег в процесс принятия изменений. Этим вопросам был посвящен обучающий семинар «Проводник изменений», в котором приняли участие руководители среднего звена - лидеры малых групп. Его организовали и провели на Смоленской АЭС 20-21 сентября специалисты отдела развития ПСР. На ежегодной конференции топ-менеджеров Росатома, которая прошла в конце марта этого года, был озвучен главный тезис: «Как раньше — не будет». Как отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, глава наблюдательного совета «Росатома» Сергей Кириенко, мир поменялся необратимо, это означает важную вещь: тот, кто будет ждать, проиграет. Выигрывает тот, кто формирует изменения. «Росатом» должен найти свою роль в новом мире, понять, за счет каких решений, заделов и прорывов будет опережать конкурентов. Вывод напрашивается сам собой — в условиях трансформации Росатома в глобальную технологическую экосистему нужно перестраивать многие внутренние процессы на предприятиях под новые вызовы. Это касается ряда направлений, в том числе внедрения новых информационных систем, перехода на импортозамещение, развитие цифровых компетенций.

Как показывают исследования вовлеченности, не всегда происходящие на предприятии изменения воспринимаются трудовыми коллективами подразделений, участков, групп, лабораторий в позитивном ключе. А ведь именно им предстоит решать новые задачи, работать в новых условиях. И здесь очень важна роль непосредственных руководителей — лидеров малых групп.

Как отметила начальник ОРПСР Елена Спасова, в этом году Смоленская АЭС вошла в число предприятий, на которых стартовала программа по развитию лидеров малых групп. Она включает различные мероприятия, такие как семинары, очное обучение, обучение в программе Рекорд Мобайл, проведение отраслевого ПСР-Чемпионата, кейс-клубов по обмену опытом между сотрудниками разных предприятий отрасли, создание «Производственной лиги» и другие. - На первый обучающий семинар «Проводник изменений» мы пригласили руководителей среднего звена, которые ближе всего к персоналу, видят проблемы изнутри, распределяют обязанности, нагрузку, - рассказала Елена Спасова. - Помимо того, что они сами должны принять вновь вводимую процедуру, на них возложена ответственность информирования своих коллег, правильной интерпретации поставленных задач, мотивации, создания условий и среды для развития. А это практически всегда работа с сопротивлением, чему тоже нужно учиться. Курс «Проводник изменений» в большей степени психологический, его цель — помочь руководителю, подсказать, как вовлечь персонал в процессы изменений, чтобы они были приняты спокойно и конструктивно. К тому же, эти знания можно применять как в производственной деятельности, так и в жизни, быту, где так же постоянно что-то меняется, и нам необходимо встраиваться в изменившиеся условия. Рассматриваемые на семинаре подходы учат задуматься над тем, чего не хватает сотрудникам для более успешного принятия изменения, какое эмоциональное состояние сопровождает этапы принятия, что нужно и чего нельзя делать при осуществлении взаимодействия в целях принятия нового.

- Семинар оказался очень интересным и полезным, рассматривались вопросы, на первый взгляд, вроде бы простые, но в каждом есть свои нюансы и тонкости, - поделился впечатлениями начальник лаборатории внешнего радиационного контроля ОРБ Юрий Ивченко. - Как пример, на предприятии приказом введено какое-то изменение, и мы разбирали весь путь и действия линейного руководителя по отношению к подчиненному персоналу, чтобы это изменение было принято, чтобы по нему качественно и эффективно была организована работа, с соблюдением требований и сроков. И в конечном итоге, чтобы все были удовлетворены и самим процессом изменений, и достигнутыми результатами.